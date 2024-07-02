На Закарпатті ухилянтів "зашили" у стінку мікроавтобуса разом із партією цигарок – відео, фото

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону викрили 41-річного жителя села Дюла на спробі незаконного підробітку одразу на двох видах протиправної діяльності.

Як повідомляє ДПСУ, чоловік обладнав свій мікроавтобус марки "Мерседес Спринтер" нішею, а під обшивку вантажного відсіку спакував майже 20 тисяч пачок сигарет (39 ящиків).

Далі ділок підшукав двох чоловіків, які мали намір незаконно потрапити за кордон, пообіцяв одному з них за 10 іншому за 20 тисяч доларів США безперешкодний перетин держрубежу та помістив їх до обладнаної ніші.

На Закарпатті ухилянтів "зашили" у стінку мікроавтобуса / Фото: Facebook/Державна прикордонна служба України-Західний кордон

На Закарпатті ухилянтів "зашили" у стінку мікроавтобуса / Фото: Facebook/Державна прикордонна служба України-Західний кордон

"До того ж розраховував на підсилення успіху темною порою доби, близько першої години ночі вирушив на реалізацію свого "бізнес-проєкту". Задум ділка зруйнував прикордонний наряд від відділення інспекторів прикордонної служби "Хижа". О пів на другу ночі авто закарпатця затримали на одному із контрольних постів", - йдеться у повідомленні.

Під час перевірки військовослужбовці виявили у сховку двох чоловіків – 30-річного черкащанина та 23-річного киянина, які зізнались у своїх намірах незаконно покинути територію України.

У ході подальшої перевірки транспортного засобу із залученням оперативників загону, прикордонники виявили також і сховок з тютюновими виробами без марок акцизного збору.

Тож своїми діями закарпатець вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), по даному факти прикордонники повідомили співробітників поліції.

Нагадаємо, у ДПСУ розповіли нові шокувальні деталі смертельного нападу чоловіків з мачете на прикордонника.

Читайте також провідні новини дня: