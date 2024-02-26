На Закарпатті українцям угорського походження розіслали повідомлення з погрозами – фото

У Закарпатській області 26 лютого у соцмережі Telegram невідомі розіслали погрози українцям угорського походження – через бот-систему з однотипним змістом та ідентичним зображенням.

Про це повідомив Директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський.

За його словами, росіяни почали втілювати чергову ІПСО з розпалювання міжетнічної ворожнечі між українцями та угорцями.

Повідомлення надходять з акаунтів з кодами мобільних операторів +7 708 (Казахстан) +387 (Боснія та Герцеговина), +996 (Киргизстан).

Погрози українцям угорського походження на Закарпатті / Фото/ Facebook: Дмитро Тужанський

"Суть: створити видимість погроз на адресу угорців України та Закарпаття з боку українських націоналістів та спровокувати міжетнічну ворожнечу. Текст містить прогрози саме на адресу угорців з закликами забиратися з України, не раз використаною фразою "мадярів на ножі" + гаслами "Слава Україні" тощо", - розповів Тужанський.

Дмитро Тужанський звернув увагу на декілька важливих деталей:

Тексти угорською мовою є неграмотними з серії "сечі немає терпіти борошна".

Приклад 1: в угорській мові не кажуть "на ножі", а кажуть дослівно "під ніж", тобто kés alá.

Приклад 2: типова помилка однини й множини, коли в одному реченні йде спершу звертання на "ти", а тоді на "множину", тобто дослівно це звучить у погрозах як "втікай, зрадники".



Подібні погрози чи то через смс, чи то через пошту, чи через написи балончиком на фасадах будівель з'являються геолокаційно на Закарпатті або під закарпатських абонентів останні 3-4 роки.

Нагадаємо, у березні 2022 року мешканцям Закарпаття також надсилали повідомлення закликами ворожнечі щодо угорської громади.

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