На Закарпатті українцям угорського походження розіслали повідомлення з погрозами – фото

Росіяни втілюють чергову ІПСО з розпалювання міжетнічної ворожнечі в Україні.
У Закарпатській області 26 лютого у соцмережі Telegram невідомі розіслали погрози українцям угорського походження – через бот-систему з однотипним змістом та ідентичним зображенням.
Про це повідомив Директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський.
За його словами, росіяни почали втілювати чергову ІПСО з розпалювання міжетнічної ворожнечі між українцями та угорцями.
Повідомлення надходять з акаунтів з кодами мобільних операторів +7 708 (Казахстан) +387 (Боснія та Герцеговина), +996 (Киргизстан).
"Суть: створити видимість погроз на адресу угорців України та Закарпаття з боку українських націоналістів та спровокувати міжетнічну ворожнечу. Текст містить прогрози саме на адресу угорців з закликами забиратися з України, не раз використаною фразою "мадярів на ножі" + гаслами "Слава Україні" тощо", - розповів Тужанський.
Дмитро Тужанський звернув увагу на декілька важливих деталей:
Тексти угорською мовою є неграмотними з серії "сечі немає терпіти борошна".
Приклад 1: в угорській мові не кажуть "на ножі", а кажуть дослівно "під ніж", тобто kés alá.
Приклад 2: типова помилка однини й множини, коли в одному реченні йде спершу звертання на "ти", а тоді на "множину", тобто дослівно це звучить у погрозах як "втікай, зрадники".
Подібні погрози чи то через смс, чи то через пошту, чи через написи балончиком на фасадах будівель з'являються геолокаційно на Закарпатті або під закарпатських абонентів останні 3-4 роки.
Нагадаємо, у березні 2022 року мешканцям Закарпаття також надсилали повідомлення закликами ворожнечі щодо угорської громади.
Читайте також провідні новини дня:
- Для Путіна починаються "сюрпризи": ЗСУ готуються завдати очільнику Кремля болісного "удару"
- Чотири сценарії війни очима Заходу: від перемоги Росії, до поступок і переговорів на невигідних для України умовах
- "До" та "після" вторгнення: якими були зруйновані українські міста та який вигляд мають зараз (фото)