На Закарпатті уночі завершили встановлення важкого механізованого мосту

Уночі на Закарпатті завершили встановлення важкого механізованого мосту через річку Тересва з комплекту ТММ-3М1.

Це переправа завдовжки 40 м і вантажопідйомністю до 60 тонн, що дозволяє забезпечити тимчасовий пропуск транспорту через водну перешкоду.

Про це інформує Закарпатська ОДА у соціальних мережах.

Фахівці ДСНС зʼєднали всі секції мосту та вийшли на протилежний берег ріки під суцільною зливою. На обох сторонах облаштовують зʼїзди з центральної дорожньої артерії до тимчасової переправи для чого доправили більш ніж 150 вантажівок піщано-гравійної суміші.

Також організують роботу з регулювання реверсного руху.

На ділянці продовжує працювати важка інженерна й дорожня техніка, розгорнуто пункт управління ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, точки енергозабезпечення, інтернету та зв'язку.

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Зранку розпочинаємо роботи з облаштування тимчасової переправи для вантажних транспортних засобів.

«Щиро дякую рятувальникам, дорожникам, правоохоронцям та, найважливіше, місцевим підприємцям, які увесь цей час працюють разом із нами й допомагають виконувати інженерні роботи, надаючи власну техніку. Спасибі усім, рухаємося далі», - зауважив очільник Закарпатської ОДА Віктор Микита.

Нагадаємо, у Закарпатській області у понеділок, 24 липня, стався обвал трьох секцій транспортного мосту між селищем Тересва та с. Бедевля Тячівського району. Через це постраждало 5 людей, серед яких є двоє дітей.

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