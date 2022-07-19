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На Закарпатті ув’язнили агента російської ФСБ за пособництво у захопленні державної влади

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На Закарпатті ув’язнили агента російської ФСБ за пособництво у захопленні державної влади

Фото: pixabay.com

Українська Служба безпеки не припиняє викривати російських агентів.

На Закарпатті Свалявський районний суд засудив агента держави-терористки Росії, який збирав для ФСБ суспільно-політичну інформацію в Україні. Зловмисник отримав сім років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Російськог агента викрили контррозвідники СБУ викрили на Закарпатті у березні. Слідство встановило, що зловмисник мав псевдо "Гєлєн". Він передавав зібрану інформацію своїм кураторам для підготовки ворожих диверсій і спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування обстановки у прикордонних районах України. 

Слідчі та контррозвідники СБУ зібрали доказову базу його співпраці з російськими спецслужбами. Зокрема, встановлено весь ланцюжок його кураторів, а також координаторів серед співробітників ФСБ. Зокрема, й тих, хто працював під прикриттям.

Як повідомлялося, відбувається кадрова ревізія Служби безпеки України. Вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців. Крім того, 17 липня стало відомо, що Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора, а Івана Баканова усунув від виконання обов'язків голови Служби безпеки України.

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