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На Закарпатті в 12-річної дівчинки підтвердили поліомієліт: у дитини паралізована нога

На Закарпатті в 12-річної дівчинки підтвердили поліомієліт: у дитини паралізована нога

pixabay.com

За даними медиків, у сім'ї, де захворіла дівчинка, виховують трьох дітей.

У Закарпатській області в 12-річної дівчинки підтвердили поліомієліт. Дитину госпіталізували. 

Про це повідомила завідувачка інфекційного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні Віра Соловйова, пише "Суспільне". 

Поліомієліт підтвердили у 12-річної дівчинки із Тячівського району. Її госпіталізували у неврологічне відділення обласної інфекційної лікарні. Через недугу в дитини паралізована нога. 

За даними медиків, у сім'ї, де захворіла дівчинка, виховують трьох дітей. Всі  вони невакциновані від поліомієліту. До медиків звернулися лише щодо 12-річної дівчинки. Її сусідів, однокласників та інших контактних людей обстежили, діагноз не підтвердили.

Нагадаємо, в Україні зафіксували кілька випадків поліомієліту. Недугу виявили в одному з селищ Рівненської області. Спершу хворобу діагностували у 1,5-річної дитини, потім — ще у шести осіб. Після чого до регіону відправили епідеміологів, які займаються вивченням обставин потрапляння до нашої країни інфекції. 

Також у Рівненській області розпочалась масова вакцинація проти поліомієліту

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