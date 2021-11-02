На Закарпатті в 12-річної дівчинки підтвердили поліомієліт: у дитини паралізована нога

За даними медиків, у сім'ї, де захворіла дівчинка, виховують трьох дітей.
У Закарпатській області в 12-річної дівчинки підтвердили поліомієліт. Дитину госпіталізували.
Про це повідомила завідувачка інфекційного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні Віра Соловйова, пише "Суспільне".
Поліомієліт підтвердили у 12-річної дівчинки із Тячівського району. Її госпіталізували у неврологічне відділення обласної інфекційної лікарні. Через недугу в дитини паралізована нога.
За даними медиків, у сім'ї, де захворіла дівчинка, виховують трьох дітей. Всі вони невакциновані від поліомієліту. До медиків звернулися лише щодо 12-річної дівчинки. Її сусідів, однокласників та інших контактних людей обстежили, діагноз не підтвердили.
Нагадаємо, в Україні зафіксували кілька випадків поліомієліту. Недугу виявили в одному з селищ Рівненської області. Спершу хворобу діагностували у 1,5-річної дитини, потім — ще у шести осіб. Після чого до регіону відправили епідеміологів, які займаються вивченням обставин потрапляння до нашої країни інфекції.
Також у Рівненській області розпочалась масова вакцинація проти поліомієліту.
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