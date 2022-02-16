Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

На Закарпатті в будинку знайшли мертвим чоловіка та тяжко поранену жінку: на них напав родич

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Закарпатті в будинку знайшли мертвим чоловіка та тяжко поранену жінку: на них напав родич

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Поліція встановлює причини трагедії.

У селі Ділок Мукачівського району Закарпатської області сусідка знайшла пораненими 57-річного чоловіка та 88-річну жінка. Вона викликала поліцію

Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області. 

На місці події поліція знайшла мертвим 57-річого чоловіка. У нього були численні ножові поранення. 88-річну жінку госпіталізували до реанімації. 

"Провівши всі необхідні слідчі дії, поліцейські встановили, що тілесні ушкодження потерпілим наніс під час конфлікту їх 37-річний родич. Правоохоронці затримали зловмисника на місці злочину. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання", - йдеться у повідомленні. 

© ГУ НП Закарпатської області
ГУ НП Закарпатської області

Чоловіку інкримінують ч.1 ст.115 та ч.2 ст. 15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють, що стало причиною розправи. 

Читайте також:

Чоловіки, яких обвинувачують у вбивстві малолітньої дитини, могли скоїти ще одне вбивство | Новини Запоріжжя

Чоловіки, яких обвинувачують у вбивстві малолітньої дитини, могли скоїти ще одне вбивство | Новини Запоріжжя
Наступна публікація