На Закарпатті в будинку знайшли мертвим чоловіка та тяжко поранену жінку: на них напав родич

Поліція встановлює причини трагедії.
У селі Ділок Мукачівського району Закарпатської області сусідка знайшла пораненими 57-річного чоловіка та 88-річну жінка. Вона викликала поліцію.
Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області.
На місці події поліція знайшла мертвим 57-річого чоловіка. У нього були численні ножові поранення. 88-річну жінку госпіталізували до реанімації.
"Провівши всі необхідні слідчі дії, поліцейські встановили, що тілесні ушкодження потерпілим наніс під час конфлікту їх 37-річний родич. Правоохоронці затримали зловмисника на місці злочину. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання", - йдеться у повідомленні.
Чоловіку інкримінують ч.1 ст.115 та ч.2 ст. 15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють, що стало причиною розправи.
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