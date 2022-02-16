На Закарпатті в будинку знайшли мертвим чоловіка та тяжко поранену жінку: на них напав родич

На Закарпатті в будинку знайшли мертвим чоловіка та тяжко поранену жінку: на них напав родич

Поліція встановлює причини трагедії.

У селі Ділок Мукачівського району Закарпатської області сусідка знайшла пораненими 57-річного чоловіка та 88-річну жінка. Вона викликала поліцію.

Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області.

На місці події поліція знайшла мертвим 57-річого чоловіка. У нього були численні ножові поранення. 88-річну жінку госпіталізували до реанімації.

"Провівши всі необхідні слідчі дії, поліцейські встановили, що тілесні ушкодження потерпілим наніс під час конфлікту їх 37-річний родич. Правоохоронці затримали зловмисника на місці злочину. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання", - йдеться у повідомленні.

ГУ НП Закарпатської області

Чоловіку інкримінують ч.1 ст.115 та ч.2 ст. 15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють, що стало причиною розправи.

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