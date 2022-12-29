На Закарпатті в горах знайшли мертвими двох ухилянтів, які тікали до Румунії: відео

У Закарпатській області знайшли мертвими двох ухилянтів, які через гори тікали до Румунії.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

25 грудня румунські прикордонники повідомили про затримання 2 українців, які нелегально перетнули кордон. Ті повідомили, що з ними було ще 4 осіб, які зникли дорогою.

"Пошуки розпочали негайно, проте у перший день вони результатів не дали. Позавчора стало відомо, що двох зниклих затримали й одного виявили мертвим румунські прикордонники. До ймовірного місця перебування четвертого чоловіка зі сторони Румунії дістатися було неможливо", - йдеться у повідомленні.

Тоді українські прикордонники вирішили зайти на територію Румунії з боку України. Там вони знайшли тіло ще одного чоловіка.

Нагадаємо, 25 грудня в районі гори Піп Іван Мармароський румунські прикордонники затримали двох громадян України, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Вони повідомили, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їхнього поля зору.

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