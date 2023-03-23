На Закарпатті в Тисі втопився ухилянт: намагався втекти до Румунії

Це вже 15 випадок загибелі порушника кордону у водах Тиси від війни.

У річці Тиса на Закарпатті виявили тіло 23-річного жителя Чернівецької області. Молодик втопився коли намагався нелегально перетнути кордон в Румунію.

Про це "Суспільному" повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

Наголошується, що інформацію щодо ймовірної загибелі людини в річці Тиса українські прикордонники отримали від румунських колег.

"Перевіряючи її, близько 7:30 ранку, прикордонний наряд відділу "Солотвино" побачив посередині річки тіло, яке зачепилося за невідому перешкоду та перебувало на поверхні води. Самотужки дістати потопельника військовослужбовцям не вдалося. На місце пригоди викликали співробітників ДСНС, Нацполіції та медиків", — розповіла речниця.

Коли тіло ухилянта дістали із річки, то у нього виявили обгорнуті у поліетилен закордонний паспорт та посвідчення водія.

За словами Федорової, загиблий буковинець став 15 потопельником, який загинув у водах Тиси під час спроби незаконного перетину кордону від початку повномасштабного вторгнення Росії. До слова, вже десять днів у Тисі шукають жителя Миколаєва, який 14 березня втікав від наряду прикордонників та стрибнув у річку.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною українські прикордонники виявили 20-річного молодика, який намагався виїхати за межі країни. Ухилянт вдавав із себе багатодітного батька. Під час перетину кордону житель Закарпаття надав для перевірки три свідоцтва про народження дітей, один дкумент належав товаришеві ухилянта.

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