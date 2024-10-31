На Закарпатті вантажівка перетворила мікроавтобус на металобрухт: двоє загиблих (фото)

Один із водіїв виїхав на зустрічну смугу.

У селі Буштино сталася смертельна ДТП: зіткнулися вантажівка та мікроавтобус.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

З’ясувалося, що 56-річний мешканець села Тересва, керуючи автомобілем Ford, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою Mercedes під керуванням 23-річного мешканця міста Хуст.

"Внаслідок зіткнення водій мікроавтобуса та його 46-річна пасажирка загинули на місці ДТП. Крім цього, до лікарні госпіталізували і 23-річну пасажирку вантажівки – мешканку села Іза Хустського району", - уточнили правоохоронці.

Водія вантажівки поліцейські освідували – за кермом перебував тверезий. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше у Києві сталася ДТП за участі вантажівки та маршрутки у Солом’янському районі: шестеро людей госпіталізовано, одна з постраждалих померла.

Читайте також: