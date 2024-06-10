На Закарпатті вантажівка прорвала державний кордон: в Угорщині затримали 32 українців (фото)

У Закарпатській області у неділю, 9 червня, вантажівка ГАЗ-66 з чорними військовими номерами прорвала кордон. Згодом угорські прикордонники затримали 32 громадян України.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

"Наші прикордонники виявили доріжку слідів від транспортного засобу на контрольно-слідовій смузі, що вказувала на перетин державного кордону в районі 225-го прикордонного знаку. Інцидент стався на ділянці "Косино" та "Велика Бийгань", - йдеться у повідомленні.

На Закарпатті вантажівка з військовими номерами прорвала кордон / Фото: Віталій Глагола

На Закарпатті вантажівка з військовими номерами прорвала кордон / Фото: Віталій Глагола

На місце події було направлено патруль для пошуку порушників.

Перевірка показала, що цей транспортний засіб не перебуває на обліку військових частин і виявився не військовим. Згодом автомобіль був знайдений на угорському боці, а всі пасажири його покинули.

На Закарпатті вантажівка з військовими номерами прорвала кордон / Фото: Віталій Глагола

На Закарпатті вантажівка з військовими номерами прорвала кордон / Фото: Віталій Глагола

"Пізніше угорська поліція повідомила про затримання 32 осіб на околиці села Барабаш", - додав Глагола.

Згодом речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі УП підтвердив цей інцидент. За його словами, наразі угорська сторона ще не передала Україні затриманих громадян.

"Щодо незаконного перетину кордону групою осіб із залученням транспортного засобу на ділянці Мукачівського загону на цей час проводиться вся необхідна перевірка. Рух вантажівки в бік кордону через поле було зафіксовано за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю. Група реагування виявила сліди автомобіля в бік суміжної країни. В подальшому суміжна сторона повідомила про виявлення ними транспотного засобу та затримання 32 громадян України", - уточнив деталі Демченко.

Речник ДПСУ також додав, що окрім цього прикордонники України затримали кількох осіб, які можливо причетні до незаконного переміщення через кордон цих осіб. З ними проводяться фільтраційно-перевірочні заходи.

"Як бачимо, протиправні елементи не полишають спроб з незаконного переміщення осіб через кордон. Натомість самі порушники користуються послугами злочинних організованих груп, які обіцяють їм сприяння за чималі суми коштів", - резюмував Андрій Демченко.

Нагадаємо, у горах неподалік від кордону знайшли тіло людини.

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