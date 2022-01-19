На Закарпатті вчителька цькувала першокласницю: педагогиню від роботи не усунули, але оштрафували

На Закарпатті вчителька цькувала першокласницю: педагогиню від роботи не усунули, але оштрафували

Школярку перевели до іншого класу.

На Закарпатті вчительку Копашнівської школи оштрафували за системний булінг учениці першого класу.

Про це повідомляє "Суспільне".

За словами директорки школи Оксана Лембей, у листопаді 2021-го до неї звернулася мама учениці. Жінка розповіла, що педагогиня неправомірно ставиться до її дитини. Зокрема, йдеться про психологічний булінг відносно школярки. Крім того, 24 листопада 2021 року у присутності інших учнів вчителька використовувала образливі слова на адресу дівчинки.

Мати написала заяву. "У нас створена постійна комісія з розгляду випадків булінгу і це питання ми розглянули на засіданні комісії. Вчителька написала пояснювальну записку і усно пояснила цю ситуацію", - розповіла директорка школи.

Крім того, педагогиня і адміністрація школи надавали пояснення до правоохоронних органів. Потім справу передали до суду. Там вчительку визнала винною винною у вчиненні адміністративного правопорушення і зобов'язали сплатити штраф у сумі 850 грн. Вона також повинна сплатити 454 грн судового збору.

Після інциденту першокласницю перевели до паралельного клас. Вчительку від роботи не відсторонили. "Це перший випадок. На неї жодних скарг не було ні офіційних, ні усних. Тому було усне попередження. Ми перевели дівчинку у паралельний клас і наразі конфлікт вичерпаний", - заявила директорка закладу Оксана Лембей.

За її словами, дитина комфортно почуває себе у новому класі.

Нагадаємо, в Одеській області суд покарав 13-річного школяра за знущання з вчителів. Штраф заплатить його мати. Розплата за булінг викладачів склала 1 700 гривень штрафу та 454 гривні судових витрат.

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