На Закарпатті від 13-річної дівчинки, яка винесла з вогню чотирьох братів та сестру, відмовились батьки

У соцслужбах розповіли, що раніше батьки змушували дитину жебракувати, дівчина не вміла читати та писати.

У Закарпатській області від 13-річної Софії Рознійчук, яка в 2018 році винесла з вогню 4 братиків та сестру, відмовились батьки. Тепер 13-річна Софійка виховується в Чинадіївському дитячому будинку.

Про це повідомили в ДСНС у Закарпатській області.

Дівчинка за мужність і героїзм стала лауреатом Всеукраїнської акції "Герой-рятувальник 2019 року" та отримала нагороду з рук президента України Володимира Зеленського.

Софія на відео розповіла, що через пожежу вона з родиною мешкала на вулиці, а потім її забрали соціальні працівники. Проте молодших дітей батьки згодом забрали з дитбудинку, а Софію залишили. На відео, яке опублікували рятувальники, дівчинка, згадуючи про рідню, плаче.

Дівчинка каже, що у майбутньому мріє стати рятувальницею і їй навіть уже подарували костюм пожежника.

Видання "КП в Україні" повідомило, що маму Софії позбавили батьківських прав. Соцпрацівники також уже звернулись до суду, щоб і у батька Софії забрати права на дитину. Відомо, що чоловік мешкає із 7 своїми молодшими дітьми та новою дружиною, а мати - у Вінниці, вона також відмовляється бачитись із донькою.

Начальник Служби по справах дітей Рахівської райдержадміністрації Олена Кокіш розповіла, що вони пів року шукали батька Софії, щоб він прийшов до дівчинки в дитячий будинок, проте той поїхав у Київ. Інших дітей виховує мачуха Софії.

Чиновниця також додала, що раніше батько змушував Софію жебракувати. Олена Кокіш також додала, що коли Софія потрапила в дитбудинок, вона не вміла писати та читати. Зараз вона освоює шкільну програму на рівні другого класу, хоча по віку вона мала б уже навчатись у 7 чи 8 класі.

"Батько навіть не намагався віддати дитину в школу, чим порушив її права. Я вважаю, що їй краще буде в дитбудинку", - каже Олена Кокіш.

Нагадаємо, небайдужа жінка врятувала 2,5-річного малюка у Донецькій області.

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