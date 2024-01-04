На Закарпатті відбулась гола вечірка: з'явилося шокувальне відео

На Закарпатті під виглядом уроків йоги відбулась гола вечірка.

Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола у Telegram.

Журналіст розповів, що гола вечірка відбулась у конференц-залі екокурорту "Ізки".

"Його (конференц-зал – ред.) забронювала компанія людей з-за меж Закарпаття ніби-то задля уроків йоги. Організатор – Love Camp. Це туристи, які приїхали до Карпат на новорічні свята. Їх всього 38 осіб з організаторами", – написав він.

Глагола додав, що від обслуговувального персоналу люди відмовились і проводили захід самі.

Початок вечірки на Закарпатті / Фото: Віталій Глагола

Подія відбулась у новорічну ніч.

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"У Мережі можна знайти фото цього курорту, де за світлинами видно, що саме там відбувається ця вечірка", – уточнив журналіст.

На Закарпатті під виглядом уроків йоги відбулась оголена вечірка

Нагадаємо, у Києві спалахнув скандал через йогу в Музеї Шевченка. Фітнес клуб вирішив провести заняття з йоги у музеї Тараса Шевченка, де тривала фотовиставка переможців World Press Photo. Цинізм ситуації полягав у тому, що особливо важкі фотографії з Маріуполя організатори завісили тканиною, щоб не проводити тренування на такому тлі.

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