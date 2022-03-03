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На Закарпатті відкрили транспортний хаб для приймання гумвантажів з Європи

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На Закарпатті відкрили транспортний хаб для приймання гумвантажів з Європи

Укрзалізниця

Перший гуманітарний вантаж з хабу відправився до Харкова.

На Закарпатті відкрили логістичний гуманітарний хаб. Центр прийматиме гуманітарні вантажі, які надходять від країн Євросоюзу для України.

Про це інформує "Укрзалізниця".

Влада Закарпаття спільно з УЗ організовують безперебійну роботу хабу, який доправлятиме гуманітарні вантажів до найбільш постраждалих територій країни. Перший гуманітарний вантаж залізницею з хабу відправився до Харкова.

"Пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування довготривалого зберігання, одяг, бутильована вода, дитячі продукти (їжа, підгузки тощо), спальні мішки та каремати. Прохання надавати вантажі цілими упаковками, бажано на піддонах", — йдеться в повідомленні.

Раніше "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних рейсів на 4 березня.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 

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