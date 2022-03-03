На Закарпатті відкрили транспортний хаб для приймання гумвантажів з Європи

На Закарпатті відкрили транспортний хаб для приймання гумвантажів з Європи

Перший гуманітарний вантаж з хабу відправився до Харкова.

На Закарпатті відкрили логістичний гуманітарний хаб. Центр прийматиме гуманітарні вантажі, які надходять від країн Євросоюзу для України.

Про це інформує "Укрзалізниця".

Влада Закарпаття спільно з УЗ організовують безперебійну роботу хабу, який доправлятиме гуманітарні вантажів до найбільш постраждалих територій країни. Перший гуманітарний вантаж залізницею з хабу відправився до Харкова.

"Пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування довготривалого зберігання, одяг, бутильована вода, дитячі продукти (їжа, підгузки тощо), спальні мішки та каремати. Прохання надавати вантажі цілими упаковками, бажано на піддонах", — йдеться в повідомленні.

Раніше "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних рейсів на 4 березня.