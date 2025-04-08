На Закарпатті відкрили новий пункт пропуску на кордоні

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Україна продовжує вдосконалювати свою прикордонну інфраструктуру. 8 квітня на кордоні з Угорщиною відкрили новий пункт пропуску «Велика Паладь — Нодьгодош».

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Новий пункт дозволить щорічно пропускати понад 70 тисяч легкових автомобілів та близько 220 тисяч пішоходів. Це стане справжнім полегшенням для мешканців прикордонних регіонів, туристів і бізнесу.

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Розбудова пункту «Велика Паладь — Нодьгодош» — лише частина великого плану, що передбачає оновлення 29 існуючих пунктів пропуску та будівництво ще 17 нових до 2030 року. Таким чином держава прагне зробити західний кордон більш сучасним і ефективним.

У майбутньому також планується спільний контроль з прикордонниками сусідніх країн, технічне оновлення обладнання та цифровізація процедур. Усе це має прискорити перетин кордону, зменшити бюрократію і підвищити безпеку.

Україна рухається до європейських стандартів — і кожен новий пункт пропуску наближає нас до повноцінної інтеграції з ЄС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Польщі заявили про загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.