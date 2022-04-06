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На Закарпатті відшукали групу чоловіків, які пішли в гори без спорядження і заблукали

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На Закарпатті відшукали групу чоловіків, які пішли в гори без спорядження і заблукали

Всі вони призивного віку

На Закарпатті цілий день тривала рятувальна операція  в районі Мармароського масиву на Рахівщині. Рятувальники  разом з прикордонниками розшукували  групу з  семи людей включно з провідником.

Про це йдеться в ТСН.

Самостійно вони вже не могли вибратися з гір через складні погодні умови.  Заблукалих призовного віку   - прикордонники  знайшли  у закинутому будинку лісника на полонині Лисича. На туристів з огляду на непристосовані  взуття та одяг для гір  вони  не були схожими.

Так само вчора  розшукували в горах і батька та сина із Києва. Вони вийшли в гори та не виходили на зв’язок із рідними.

Уже вночі волонтери знайшли сина з ознаками обмороження ніг на румунській стороні. Під час їхніх пошуків  - виявили  ще тіло чоловічої статі. Їх транспортують до України.

На Закарпатті рятувальники цілий день розшукували групу заблукалих призовного віку

На Закарпатті рятувальники цілий день розшукували групу заблукалих призовного віку

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