На Закарпатті відшукали групу чоловіків, які пішли в гори без спорядження і заблукали

На Закарпатті відшукали групу чоловіків, які пішли в гори без спорядження і заблукали

Всі вони призивного віку

На Закарпатті цілий день тривала рятувальна операція в районі Мармароського масиву на Рахівщині. Рятувальники разом з прикордонниками розшукували групу з семи людей включно з провідником.

Про це йдеться в ТСН.

Самостійно вони вже не могли вибратися з гір через складні погодні умови. Заблукалих призовного віку - прикордонники знайшли у закинутому будинку лісника на полонині Лисича. На туристів з огляду на непристосовані взуття та одяг для гір вони не були схожими.

Так само вчора розшукували в горах і батька та сина із Києва. Вони вийшли в гори та не виходили на зв’язок із рідними.

Уже вночі волонтери знайшли сина з ознаками обмороження ніг на румунській стороні. Під час їхніх пошуків - виявили ще тіло чоловічої статі. Їх транспортують до України.

На Закарпатті рятувальники цілий день розшукували групу заблукалих призовного віку

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