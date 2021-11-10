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На Закарпатті відсторонили від роботи майже 400 освітян за відмову вакцинуватися

На Закарпатті відсторонили від роботи майже 400 освітян за відмову вакцинуватися

Associated Press

Половина відсторонених - педагоги.

Майже 400 освітян Закарпаття відсторонили від роботи, бо вони відмовляються щепитися від коронавірусу.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 10 листопада.

Загалом Закарпатська область має найнижчий рівень COVID-щеплення у країні. У місцевому департаменті освіти кажуть, що навчальний процес під загрозою зриву. Справа у тому, що половина відсторонених від роботи працівників - це педагоги. Наразі їм шукають заміну: частково навантаження перекладають на інших вчителів, або ж викликають на роботу педагогів на пенсії.

Згідно з наказом МОЗу, відсторонені від роботи працівники зможуть повернутися до своїх обов’язків вже після першої дози щеплення.

Новини Закарпаття: майже 400 освітян відсторонили від роботи через відсутність вакцинації

Новини Закарпаття: майже 400 освітян відсторонили від роботи через відсутність вакцинації

"Педагогічним працівникам так само потрібно увійти у становище керівництва для того, щоб не зривати освітній процес, щоб якісно його забезпечити. Власне кажучи, думати про свій стан здоров‘я. Зараз знайти рівноправну і рівноцінну заміну дуже складно, особливо якщо ця людина є професіоналом", - каже директорка депатраменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпаття Мар'яна Марусинець.

Як повідомлялося, перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим, розширило Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ). У разі відмови від щеплення таким працівникам загрожує відсторонення від роботи без збереження заробітної плати.

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