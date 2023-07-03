На Закарпатті вихователь дитбудинку влаштував схему продажу дітей за кордон: нові подробиці

На Закарпатті правоохоронці викрили схему торгівлі дітьми. Місцевий мешканець організував продаж 11-місячного хлопчика в Словаччину за 25 тисяч доларів. У поліції розповіли деталі цієї моторошної справи.

Колишні колеги зізнаються, що вважали чоловіка взірцевим педагогом, крім того, музикантом, освітянином та благодійником.

При цьому, сам чоловік, за даними ВВС Україна, вину заперечує.

Утім, адвокат підозрюваного засумнівався, що зможе надалі захищати підозрюваного.

Все почалося з того, що на українсько-словацькому пункті пропуску затримали чоловіка, який намагався перейти кордон з чужою дитиною та її матір’ю.

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У злочині поліція почала підозрювати 43-річного закарпатця та кілька місяців документували кроки чоловіка.

За даними слідчих, чоловік підшуковував малозабезпечених жінок чи матерів-одиначок, аби схилити їх до продажу дитя.

"Підозрюваний мав великий досвід у спілкуванні з батьками. Його минуле підкріплювало довіру до нього. Він усе своє життя працював в освіті. І саме турботою про безпеку дітей, як кажуть правоохоронці, прикривав своє бажання збагатитися", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за продаж 11-місячного сина жінка мала б отримати 5 000 доларів, тоді як сам чоловік планував заробити в чотири рази більше – 20 000 доларів.

Чоловік для своєї схеми вибрав невеличкий піший перехід "Малі Селменці" на кордоні зі Словаччиною, де немає великого руху.

Уранці, 24 серпня, чоловік разом із хлопчиком, його матір’ю та своєю дружиною приїхали до пункту. Підозрюваний переходом кордону, як каже слідство, чоловік віддав матері 1 000 доларів авансу. Ба більше, провів жінці детальний інструктаж, як діяти далі.

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"Я мала перейти кордон, мали дитину забрати і віддати решту грошей", – каже жінка на відео, яке опублікувало західне управління Держприкордонслужби.

Жінка, яка нібито стала спільницею родом із Житомира, за місяць до приїхала до Закарпаття та поселилася в одному з готелів.

"Джерела ВВС Україна у силових структурах розповіли, що жінка співпрацювала з правоохоронцями. Вона звернулася до них, коли підозрюваний запропонував "купити" її сина і доправити за кордон". - вказано у повідомленні.

"Шкода її, на неї зараз багато бруду ллється", – додає джерело.

Слідство висуває офіційну версію, що дитину підозрюваний планував продати іншій родині.

Співрозмовники ВВС Україна, які знайомі з підозрюваним, але забажали залишитися анонімними, кажуть, що чули й про інші епізоди продажу дітей за його участі.

Однак у прокуратурі цю інформацію поки що не підтвердили: "За тією інформацією, що маємо наразі, то підозрюємо його лише в одній спробі вивезти дитину. Причетність його до інших випадків, якщо такі були, станом на зараз не встановлена", - каже ВВС Україна речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

Наразі правоохоронці тримають у таємниці і країну, куди планувалося продати немовля.

Нагадаємо, журналіст Віталій Глагола розповів подробиці резонансного затримання у Закарпатській області. Він стверджує, що продавцем українських дітей за кордон виявився вихователь дитячого будинку.

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