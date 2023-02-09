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На Закарпатті вихователька дитсадка, яка побила 6-річну дівчинку, намагається повернутися на роботу

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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На Закарпатті вихователька дитсадка, яка побила 6-річну дівчинку, намагається повернутися на роботу

Фото: Віталій Глагола

Інцидент стався у серпні 2022 року, після чого вихователька терміново звільнилася за власним бажанням вироку суду.

Вихователька дитячого садочку №5 у місті Виноградів Закарпатської області, яка побила 6-річну дівчинку, намагається повернутися на роботу

За даними журналіста Віталія Глаголи, директорка садочку намагається відновити звільнену виховательку.

Рішенням Виноградівського районного суду в вересні 2022 року жінку було покарано у штрафом у розмірі 850 гривень.

"Наразі директор садочку намагається відновити звільнену виховательку на роботі, щоб та і далі матюкала та била дітей, адже, виходячи з реалій, ціна такому безчинству всього 850 гривень", - написав він.

Фото: Віталій Глагола / ©
Фото: Віталій Глагола

В ухвалі суду йдеться, що вихователька долонею правої руки нанесла дитині один удар в область спини, спричинивши їй тілесні ушкодження. Це підтвердив судово-медичний експерт. 

Слідство встановило, що жінка "схопила дитину правою рукою за її ліву руку і почала трусити тілом, спричиняючи їй при цьому фізичний біль".

Скриншот / ©
Скриншот

За даними журналіста, на інцидент та дії директорки садочка звернуло увагу керівництво Закарпатської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, у Києві батько погрожував викинути з балкона 3-місячну дівчинку. Інцидент стався в Святошинському районі столиці.

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Дата публікації
Перегляди
2545
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