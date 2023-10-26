На Закарпатті викрили підпільний нафтопереробний завод, пов'язаний із кумом Медведчука

На Закарпатті викрили ділків, які організували функціонування підпільного нафтопереробного заводу. Вони мають стосунок до чинного депутата Закарпатської облради, який виявився кумом зрадника Віктора Медведчука.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями викрили нелегальний нафтопереробний завод на території області.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

Директор столичного підприємства, яке займалось зберіганням та оптовою торгівлею пального, налагодив масове незаконне виробництво пального без відповідної на то ліцензії на території орендованого нафтопереробного заводу в м. Мукачево.

На Закарпатті викрили підпільний нафтопереробний завод / Фото: Національна поліція України

Перед повномасштабним вторгненням РФ завод в Мукачево переоформили на підставних осіб, оскільки його власники мали стосунок до чинного депутата Закарпатської облради – давнього соратника і кума Віктора Медведчука.

Як встановили правоохоронці, до протиправної діяльності була залучена група осіб, в якій кожен відповідав за свій напрям роботи: менеджери, які займалися пошуком клієнтів та каналів збуту, фінансисти, технічні спеціалісти, що контролювали процес виготовлення нафтопродукції, техперсонал, який обслуговував установки для перероблення нафти тощо.

На Закарпатті викрили підпільний нафтопереробний завод / Фото: Національна поліція України

Сировину ділки купували на аукціонах, а потім використовуючи потужності нафтобази, виготовляли бензин різних марок та дизпаливо. Надалі реалізовували продукцію через мережі підконтрольних А3С на території області, також її можна було придбати безпосередньо на території підпільного нафтопереробного заводу. Всі розрахунки проводилися за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліках.

З метою припинення підпільної діяльності групи осіб оперативники УСР, спільно з детективами БЕБ в Закарпатській області, співробітниками обласного управління СБУ та Закарпатської обласної прокуратури із залученням фахівців відповідних служб провели санкціоновані обшуки на території НПЗ та за місцями проживання фігурантів.

На Закарпатті викрили підпільний нафтопереробний завод / Фото: Національна поліція України

Було вилучено обладнання для незаконного виготовлення пального, а також резервуари для його зберігання та реалізації. Крім того, вилучено майже 600 тонн бензину та дизпалива на суму понад 32 млн грн, вантажівки для транспортування пального, печатки, фінансово-господарську документацію, "чорнові" записи, гроші у різній валюті на загальну суму понад 3,3 млн грн. Загальна сума вилученого становить майже 150 млн грн.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно. Після проведення низки процесуальних заходів ухвалюватиметься рішення про повідомлення підозр причетним до злочину особам. Кримінальне провадження розслідується за статтями 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, працівники СБУ затримали чинного депутата Закарпатської обласної ради, який є давнім соратником та кумом державного зрадника Віктора Медведчука. За інформацією спецслужби, затриманий, яким, очевидно, є депутат Іван Чубирко, був лідером банди рекетирів та мав статус кримінального “авторитета”.

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