На Закарпатті викрили ще один канал для переправлення ухилянтів – подробиці схеми

На Закарпатті прикордонники спільно з СБУ та ДБР викрили канал незаконного переправлення чоловіків через українсько-словацький кордон та затримали двох фігурантів справи.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Організатора злочинної групи затримали за місцем проживання. Його співучасника заскочили на "гарячому" під час передавання охоронцю кордону $6000 хабара за сприяння у незаконному переміщенні чотирьох осіб до Словаччини.

Проте прикордонник від "пропозиції" відмовився та завчасно доповів по команді.

Чотирьох ухилянтів, з яких переправники вимагали $25 000, затримали в адміністративному порядку. Вони вийшли на переправників через спільних знайомих та діяли відповідно до їхніх вказівок.

Порушників буде притягнуто до адмінвідповідальності, обом фігурантам справи повідомлено про підозру.

Нагадаємо, Одеський ТЦК заробив мільйон доларів на ухилянтах.

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