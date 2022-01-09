На Закарпатті випадково знайшли тіло чоловіка, якого розшукували понад місяць

На Закарпатті випадково знайшли тіло чоловіка, якого розшукували понад місяць

Чоловік пішов з дому за хлібом і зник.

На Закарпатті в Хустському районі знайшли тіло 58-річного мешканця села Березово, який зник за загадкових обставин понад місяць тому.

Про це пише місцеве видання "Закарпаття онлайн".

За повідомленнями сусідів загиблого, його тіло виявлено на березі річки Ріка випадковим перехожим поблизу сусіднього села Ряпідь. Спершу чоловік побачив велосипед покійного, а неподалік виявив і саме тіло.

Повідомляється, що чоловік зник ще понад місяць тому – вийшов з дому купити хліба.

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