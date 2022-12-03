На Закарпатті вирішили відмовитися від святкової ілюмінації та вуличного освітлення

Освітлення буде заборонене незалежно від графіків відключень електроенергії.

У Закарпатській області вирішили заборонити святкову ілюмінацію, вуличне освітлення та зовнішню рекламу. Рішення планують ухвалити на засіданні Ради оборони міста.

Про це повідомив у Facebook голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"У понеділок на засідання Ради оборони області буде винесено проект рішення про введення заборони на використання всіх видів зовнішнього освітлення, зокрема зовнішньої реклами, рекламних вивісок, гірлянд та підсвічування, освітлення вулично-дорожньої мережі тощо", - написав він. .

За його словами, вуличне освітлення буде заборонене незалежно від графіків відключень електроенергії. За дотриманням правилстежитимуть співробітники поліції, СБУ, РВА та керівники територіальних громад.

"У країні війна, тому цієї зими без святкової ілюмінації. Залишаємо світло лише в будинках та об'єктах критичної інфраструктури. Все інше відключаємо до стабілізації ситуації з енергозабезпеченням у країні", - зазначив Микита.

Заборона ілюмінацій та освітлення

У Чернівецькій області заборонили використовувати новорічну ілюмінацію на будинках, парках, скверах, деревах, кущах та інших спорудах. Однак дозволена робота ілюмінацій, які живляться від джерел альтернативного електропостачання.

На території Полтавської області заборонено використання новорічної святкової ілюмінації.

Гірлянди, світлові декорації також забороно на території Київської області. Стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності.

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