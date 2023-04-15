На Закарпатті вітчим ґвалтував 12-річну дівчинку: він два роки знущався з дитини

Коли мати дівчинки дізналась про сексуальне насильство, то звернулась до поліції.
У Закарпатській області затримали 43-річного чоловіка, який від 2021 року ґвалтував свою пасербицю.
Про це повідомили в поліції Закарпатської області.
За даними слідства, 14 квітня до поліції звернулась місцева жителька. Вона повідомила, що 43-річний співмешканець ґвалтував її 12-річну доньку.
Дівчинка зізналась правоохоронцям, що чоловік від 2021 року ґвалтував її. Це підтвердила також і медична експертиза.
Правоохоронці затримали чоловіка. Йому інкримінують ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України, тобто - зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років. Йому загрожує позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Слідство у справі триває.
Нагадаємо, у Полтавській області районний суд виправдав чоловіка, якого колишня кохана та її малолітня донька звинуватили в зґвалтуванні.
Раніше у Воловецькій громаді Закарпатської області спалахнув скандал через умовні терміни трьом підліткам, які зґвалтували 14-річну дівчину і зняли це на відео.
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