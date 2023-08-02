На Закарпатті військком змушував солдатів будувати йому будинок: у майора знайшли золотий зливок і прапор РФ

У Закарпатській області викрили військового комісара, який очолював районний ТЦК і СП. Він змушував своїх підлеглих будувати собі будинок, а під час обшуків у майора виявили золотий зливок та російську і радянську символіки.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та МВС.

За даними слідства, очільник районного ТЦК і СП змушував своїх підлеглих будувати собі будинок, земельну ділянку під який, він купив під час війни та оформив на родича.

"Викрили майора та його підлеглих під час здійснення будівельних робіт на об’єкті. У ході санкціонованих обшуків виявлено службові документи, квитанції, талони на паливо, грошові кошти, наручні годинники, золотий злиток та інші речі, які мають доказове значення", - йдеться у повідомленні.

Обшук у військового комісара на Закарпатті / Фото: Офіс Генерального прокурора

Також під час обшуків у майора знайшли георгіївські стрічки, прапор і військовий головний убір країни-агресорки, футболку із логотипом "СССР", радянське посвідчення, партійний квиток члена забороненої партії, коробку із монетами рф.

Символіка РФ та СРСР / Фото: Державне бюро розслідувань

Символіка, яку виявили під час обшуків на Закарпатті / Фото: Державне бюро розслідувань

Російське посвідчення, яке знайшли слідчі ДБР у військкома / Фото: Державне бюро розслідувань

Обшуки у військкома на Закарпатті / Фото: Державне бюро розслідувань

У ДБР додали, що військовий комісар "народився та навчався на території рф, він змушував вмотивованих та патріотичних підлеглих будувати йому маєток".

Військкому інкримінують ч. 5 ст. 426-1 КК України - перевищення влади і службових обов'язків. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Обшуки у військкома на Закарпатті / Фото: Офіс Генерального прокурора

Обшуки на Закарпатті у військкома / Фото: Офіс Генерального прокурора

"Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Встановлюється причетність до вчинення злочину інших осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці провели обшуки у керівника Дніпропетровського обласного ТЦК та СП. Під час війни він встиг придбати майна на понад 350 тисяч доларів.

Також правоохоронці викрили керівництво Білгород-Дністровського військкомату та працівників військово-лікарської комісії. Вони організували по всій країні розгалужену мережу посередників, які за 7-10 тисяч доларів допомагали чоловікам уникати мобілізації.

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