На Закарпатті військовим дозволили перевіряти документи: в ОВА пояснили причину

Ухвалене радою оборони Закарпаття рішення про запровадження окремих заходів правового режиму воєнного стану, зокрема перевірки документів військовими та нацгвардійцями, не пов’язане з мобілізацією і не містить дозволу на перевірку транспортних засобів, житла або інших приміщень громадян.

Про це в п’ятницю, 1 грудня, повідомив на брифінгу заступник голови Закарпатської ОВА Ігор Шинкарюк.

Чиновник наголосив, що ухвалене рішення стосується винятково перевірки документів.

За його словами, цей режим виконується відповідно до постанови, котра дійсно містить у собі не лише перевірку документів, але і транспортних засобів, житла, майна і всього іншого. Однак, переконує він, на території Закарпатської області рішенням Ради оборони запроваджено виключно перевірку документів.

Чому було ухвалене таке рішення

“Існує хибна думка, начебто воно [рішення про перевірку документів військовими] пов’язане з мобілізацією, але це зовсім не так”, – запевнив Ігор Шинкарюк, стверджуючи, що це зроблено, аби дати “можливість, інструмент і правові підстави” військовослужбовцям, а також іншим представникам сектору охорони й безпеки здійснювати перевірку документів у зоні відповідальності або несення ними служби.

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За словами чиновника, військові та представники Нацгвардії часто доповідають про випадки, коли підозрілі люди заходять на об’єкти критичної інфраструктури або інші території, що перебувають під охороною, не маючи із собою жодних документів. Військовослужбовці, зупинивши таких людей, повинні з’ясувати їх особу, але не мають таких повноважень. Тобто це рішення Ради оборони області має спростити роботу військовим з точки зору охорони, оборони й контррозвідувального режиму.

Окрім того, за словами заступника голови ОВА, багато людей прибувають на територію області з метою незаконного перетину кордону.

“У нас відволікаються величезні сили Державної прикордонної служби, котра вимушена працювати по всій лінії державного кордону. А це декілька сотень кілометрів”, – пояснив Ігор Шинкарюк.

При цьому, за його словами, самих прикордонників для цього не вистачає.

Також, стверджує Шинкарюк, це рішення необхідне через підвищений рівень криміногенної обстановки, оскільки на територію Закарпаття прибувають різні групи людей, серед яких так звані “авторитети”.

Хто і що має право перевіряти

“Цим рішенням Ради оборони призначені коменданти, котрі безпосередньо в районах будуть визначати, які військові підрозділи, яких сил і засобів Національної гвардії, державної прикордонної служби, СБУ матимуть право відповідного контролю документів”, – поінформував заступник голови ОВА.

Він також наголосив, що на території Закарпатської області досі немає комендантської години. А запроваджений від сьогодні правовий режим уже діє на всій території України від початку повномасштабного вторгнення.

За його словами, інформація про те, що в межах цього правового режиму надається право перевіряти транспортні засоби, житло або інші приміщення громадян, не відповідає дійсності. Все це можливе винятково за наявності відповідного рішення і санкції суду.

Нагадаємо, на Львівщині працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) уповноважили перевіряти документи у всіх військовозобов’язаних чоловіків віком 18-60 років на території області.

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