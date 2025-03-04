На Закарпатті військовий ночував на автостанції, бо йому не продали пільговий квиток (відео)

Відповідно до закону, учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд усіма видами транспорту загального користування.

Українському військовому, який після поранення лікується у Рахові на Закарпатті, відмовили у придбанні пільгового квитка. Тож захисник був змушений ночувати на автостанції в Ужгороді в очікуванні автобуса, який надає пільговий проїзд.

Про це повідомив представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області Андрій Крючков.

Крючков отримав численні звернення щодо порушення права учасників бойових дій на безоплатний проїзд. Згідно з повідомленням, зокрема, на маршруті Ужгород – Чернівці (Липкани) перевізник ФОП Малофєєв систематично відмовляє ветеранам у пільговому перевезенні.

Відмови аргументуються тим, що маршрут начебто є міжнародним, хоча насправді кінцева станція розташована у Чернівцях, і фактично міжнародних перевезень цей рейс не здійснює.

"Один із зафіксованих випадків – Захисник, який проходить лікування в м. Рахів після поранення, повертаючись після чергової медичної процедури (гемодіалізу), через відмову у придбанні пільгового квитка та відмову водія у перевезенні, змушений був ночувати на автостанції в Ужгороді, очікуючи автобус, який надає пільговий проїзд", – йдеться у повідомленні представника омбудсмена.

Крючков нагадав, що відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд усіма видами транспорту загального користування. А за безпідставну відмову у пільговому перевезенні для водіїв або перевізників передбачений штраф.

Зазначається, що ця ситуація перебуває на особистому контролі представника омбудсмена на Закарпатті. За фактом інциденту відкрито провадження омбудсмена, повідомлено про це до поліції та скеровано повідомлення до Державної служби України з безпеки на транспорті.

"Закликаємо всіх перевізників дотримуватися закону, а громадян – повідомляти про порушення у відповідні органи та до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", – наголосив Крючков.

На Закарпатті військовий ночував на автостанції, бо йому відмовили у пільговому проїзді

До слова, в кінці лютого перша заступниця голови Чернівецької ОДА Альона Атаманюк написала заяву на звільнення з посади після скандалу через її небажання сидіти поруч із ветераном війни.