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На Закарпатті влаштували п’яний "салют" з гранатою: поліція повідомила про наслідки
За попередньою версією слідства, вибух гранати стався внаслідок необережного поводження з боєприпасом.
В Мукачівському районі Закарпатської області вихідні почались із гучного вибуху у приватному будинку в селі Ракошино. Причиною вибуху стало необережне поводження з бойовою гранатою, внаслідок чого один чоловік загинув, а інший дістав поранень.
Про це повідомили в поліції Закарпатської області.
За фактом вибуху поліція вже відкрила кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування.
«Вранці 3 травня до поліції надійшло повідомлення про вибух у приватному будинку в селі Ракошино Мукачівського району. За словами заявника, внаслідок вибуху є потерпілий. За викликом негайно виїхали співробітники відділення поліції №1 Мукачівського районного управління поліції. Правоохоронці обстежили місце події, провели першочергові заходи та з’ясували, що у помешканні вибухнула граната», — йдеться у повідомленні.
Згодом стало відомо, що жертва та постраждалий вранці суботи розпивали алкогольні напої. З’ясувалося, що це місцеві жителі, віком 50 та 54 роки.
«Під час застілля, у ході необережного поводження із боєприпасом, 50-річний закарпатець висмикнув чеку з гранати, після чого відбувся вибух. Внаслідок вибуху він загинув на місці події, а його товариш — отримав поранення та госпіталізований до лікарні», — додали правоохоронці.
У кримінальній справі подія попередньо кваліфікована як навмисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ) та незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ).
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