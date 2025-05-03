На Закарпатті влаштували п’яний "салют" з гранатою: поліція повідомила про наслідки

Поліція Мукачівського району розслідує вибух гранати у селі Ракошино / © Національна поліція Закарпатської області

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В Мукачівському районі Закарпатської області вихідні почались із гучного вибуху у приватному будинку в селі Ракошино. Причиною вибуху стало необережне поводження з бойовою гранатою, внаслідок чого один чоловік загинув, а інший дістав поранень.

Про це повідомили в поліції Закарпатської області.

За фактом вибуху поліція вже відкрила кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування.

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«Вранці 3 травня до поліції надійшло повідомлення про вибух у приватному будинку в селі Ракошино Мукачівського району. За словами заявника, внаслідок вибуху є потерпілий. За викликом негайно виїхали співробітники відділення поліції №1 Мукачівського районного управління поліції. Правоохоронці обстежили місце події, провели першочергові заходи та з’ясували, що у помешканні вибухнула граната», — йдеться у повідомленні.

© Національна поліція Закарпатської області

Згодом стало відомо, що жертва та постраждалий вранці суботи розпивали алкогольні напої. З’ясувалося, що це місцеві жителі, віком 50 та 54 роки.

«Під час застілля, у ході необережного поводження із боєприпасом, 50-річний закарпатець висмикнув чеку з гранати, після чого відбувся вибух. Внаслідок вибуху він загинув на місці події, а його товариш — отримав поранення та госпіталізований до лікарні», — додали правоохоронці.

У кримінальній справі подія попередньо кваліфікована як навмисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ) та незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ).

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