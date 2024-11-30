На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинуло троє людей: чеку висмикнула 29-річна жінка

Про інцидент повідомив 14-річний юнак. Поліція виявила тіла 29-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся.

У Закарпатській області внаслідок вибуху гранати загинуло троє людей.

Про це передає поліція Закарпаття.

Трагічний інцидент стався у селі Малий Березний Ужгородського району. 14-річний підліток зателефонував у поліцію і повідомив, що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся та більш чітко ситуацію пояснити не може.

Правоохоронці, що прибули на місце виклику, виявили у помешканні посеред кімнати тіла трьох людей: 29-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся.

Місце інциденту

Попередньо встановлено, що того вечора потерпілі розпивали алкогольні напої. Під час застілля 29-річна закарпатка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух. Усі троє осіб, які перебували у кімнаті, загинули.

Поліцейські виявили у помешканні прихованими ще три гранати. Їх вилучено. Правоохоронці встановлюють походження вилучених боєприпасів.

Вилучені гранати

Раніше повідомлялося, що у Черкаській області чоловік напідпитку кинув бойову гранату в підлітків.

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