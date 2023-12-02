На Закарпатті вода вийшла з берегів річок: затопило дороги та будинки

Рятувальники відкачують воду з житлових будинків та домогосподарств.

На Закарпатті через сильне підняття рівня води, яке спричинене дощами, підтопило автошляхи, домогосподарства та сільськогосподарські угіддя.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У повідомленні вказується, що у Берегівському та Хустському районах підтоплено 440 га сільськогосподарських угідь.

На місці рятувальники відкачують воду з житлових будинків та домогосподарств.

"Підтопило два автошляхи місцевого значення між населеними пунктами с. Чорнотисово та с. Холмовець, та між с. В. Ком’яти та с. Шаланки Берегівського району. Проїзд можливий. Також підтоплено автодорогу Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів між населеними пунктами м. Тячів та с. Бедевля, проїзд можливий", - повідомили в ДСНС.

Також повідомляється про зсув опорної стіни приватного дворогосподарства у с. Розтоки внаслідок перезволоження грунту.

Наслідки негоди на Закарпатті / Фото: dsns.gov.ua

Наслідки негоди на Закарпатті / Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Україну насуваються морози до -15, де сніжитиме на початку грудня.

Крім того, ми раніше інформували, що синоптики оголосили перший рівень небезпеки в Україні.

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