На Закарпатті водій наїхав на жінку з дітьми: 6-річна дівчинка загинула 

Правоохоронці з'ясували, що водій сів за кермо у нетверезому стані.

У Закарпатській області 37-річний місцевий житель на автомобілі "ВАЗ" наїхав на трьох пішоходів.

Про це повідомили у поліції регіону.

Внаслідок аварії на місці події загинула 6-річна дівчинка. 27-річну жінку та її немовля госпіталізували з травмами до лікарні.

Водія легковика поліцейські освідували та встановили, що за кермом він перебував у стані алкогольного сп’яніння. У його крові виявили 2.34 проміле алкоголю, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму.

Також під час документування злочину з’ясувалося, що фігурант уже неодноразово раніше притягався до відповідальності за порушення ПДР.

Наразі слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області завершили досудове розслідування у цій справі, а матеріали провадження скерували для судового розгляду.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області автомобіль скотився зі схилу і насмерть переїхав жінку. Від травм 61-річна постраждала загинула на місці.

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