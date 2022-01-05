На Закарпатті водій переїхав чоловіка, який лежав на дорозі

На Закарпатті водій переїхав чоловіка, який лежав на дорозі

Чоловік помер у кареті "швидкої"

У селі Порошково Ужгородського району водій здійснюючи маневр, наїхав на лежачого на дорозі чоловіка, той помер у "швидкій".

Про це повідомляє місцева поліція.

Слідчі встановили, що 26-річний керманич автомобіля «Opel Vivaro» допустив наїзд на пішохода. "За попередніми даними, водій виїжджав з території колишнього шиномонтажу на центральну дорогу. Здійснюючи маневр об’їзду припаркованого на узбіччі автомобіля, допустив наїзд на лежачого на проїжджій частині дороги чоловіка", - зазначають у відомстві.

Загиблим виявився 48-річний мешканець села Маюрки.

Водія освідчили – за кермом він перебував тверезим, але авто все ж вилучили і помістили на арештмайданчик.

"За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. У справі буде проведено ряд експертиз для встановлення всіх об’єктивних обставин аварії. Досудове розслідування триває", - зазначили в поліції.

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