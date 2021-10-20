На Закарпатті водій під "кайфом" на смерть збив 17-річну дівчину: подробиці моторошної ДТП

На Закарпатті водій під "кайфом" на смерть збив 17-річну дівчину: подробиці моторошної ДТП

Суд взяв водія під варту без можливості внесення застави.

На Закарпатті попрощались із 17-річною дівчиною, яку на смерть збив 29-річний водій. Він на момент ДТП перебував у стані наркотичного сп'яніння. Родичі дівчини вимагають справедливого покарання для підозрюваного.

Про це пише mukachevo.net.

ДТП сталась в с. Косино, що на Закарпатті. Дві дівчини йшли узбіччям дороги, де на них наїхав автомобіль Volkswagen Golf. 17-річна дівчина загинула на місці аварії. Відомо, що покійну звали Ольгою. Вона була родом із села Пузняківці, проте нещодавно дівчина переїхала в Мукачево до брата. Вона працювала в одному із місцевих закладів харчування.

Mukachevo.net

Родич дівчини розповів, що сім'я Ольги й досі не вірить в те, що сталось та вимагає, щоб водій був покараним.

"Оля завжди була життєрадісною та впевненою в собі дівчиною, ніколи не переходила межу цинізму та егоїзму - була вірною подругою та щирою людиною", — розповів родич дівчини.

Родина дівчини вимагає від поліції справедливого розслідування трагедії та зазначає, що горе-водій вже раніше потрапляв у ДТП. Із дівчиною попрощались сьогодні, 20 жовтня, в її рідному селі Пузняківці.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

У Нацполіції Закарпатської області повідомили, що 16-річна дівчина, яка також постраждала в аварії, перебуває у лікарні. У неї переламані обидві кінцівки.

19 жовтня суд взяв водія під варту без можливості внесення застави. Йому інкримінують ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті загинула 17-річна учасниця шоу "Угорщина має талант".

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