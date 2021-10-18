На Закарпатті водій під наркотиками злетів у кювет: загинула 17-річна дівчина, ще одна в лікарні

На Закарпатті водій під наркотиками злетів у кювет: загинула 17-річна дівчина, ще одна в лікарні

В авто перебувало дві неповнолітні дівчини та два молодика, останні не травмувалися.

У селі Косино на Закарпатті внаслідок аварії загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували. Водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Також читайте Водій був п'яним: у Львівській області пасажир злетів з мопеда і загинув

Про це повідомила прессслужба поліції Закарпаття.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що 29-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, не впорався з керуванням та з‘їхав у кювет.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

В аварії загинула 17-річна дівчина, мешканка села Пузняківці. Ще одну пасажирку - 16-річну дівчину госпіталізували з травмами.

В автомобілі перебував ще один пасажир - 18-річний житель Косина. Останній та водій не травмувалися, від медичної допомоги відмовилися.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Кермувальника транспортного засобу освідчили. Встановлено, що за кермом він перебував у стані наркотичного сп‘яніння.

Його затримали. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За фактом аварії слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння, унаслідок якого загинула людина.

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, у Володимирі-Волинськомуводій Mercedes на смерть збив 28-річну жінку, маму трьох малолітніх дітей.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання