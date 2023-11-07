На Закарпатті водій відмовився від мобілізації через матір із 2 групою інвалідності: як його покарали

Чоловік відмовився від служби в армії через матір з інвалідністю.

У Закарпатській області до іспитового терміну позбавлення волі засудили чоловіка, яким відмовився від мобілізації, оскільки доглядає за матір'ю та дядьком, у яких є друга група інвалідності.

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

За даними суду, чоловік працює водієм-експедитором. 2 травня 2023 ВЛК визнала його придатним до служби в армії та чоловік отримав повістку. Проте він відмовився від мобілізації.

На суді чоловік заявив, що він відмовився від служби в армії, оскільки 17 травня 2023 року в його матері була операція, після якої їй призначили другу групу інвалідності. Також він доглядає за своїм дядьком із другою групою інвалідності та літньою бабусею.

Суд встановив, що матір чоловіка та дядько справді мають другу групу інвалідності. Вони проживають разом із підозрюваним в одному будинку. Також чоловік виховує двох дітей та доглядає за літньою бабусею.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. Проте суд замінив реальний термін на рік іспитового.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, на Закарпатті ув'язнили бійця, який через поранення не може ходити.

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