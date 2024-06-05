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На Закарпатті водій збив дитину, яка раптово виїхала на самокаті (відео)

На Закарпатті водій збив дитину, яка раптово виїхала на самокаті (відео)

Дитина на самокаті виїхала з-за припаркованого авто / Фото: pixabay.com

Водій збив дитину, яка на самокаті виїхала з двору.

На Закарпатті водій збив дитину, яка раптово виїхала на проїжджу частину на самокаті.

Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола у Telegram.

Інцидент стався у селі Нижня Апша Тячівського району. Водій автомобіля збив дитину, яка на самокаті виїхала з-за припаркованого авто.

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Внаслідок аварії 7-річна дівчинка отримала травми. Медики діагностували у неї перелом лівої руки. Життю дитини нічого не загрожує.

За кермом авто був 32-річний місцевий мешканець. У його крові виявили 0,1 проміле алкоголю. Розпочато розслідування.

Машина, яка збила дитину на самокаті / © Віталій Глагола
Машина, яка збила дитину на самокаті / Фото: Віталій Глагола

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