На Закарпатті водія саморобного трактора арештували за падіння пасажирки

На Закарпатті водія саморобного трактора арештували за падіння пасажирки

П'яний водій перевищив швидкість на саморобному транспортному засобі, внаслідок чого 22-річна пасажирка випала на дорогу і отримала серйозні травми голови.

Тракторист наразі перебуває у СІЗО.

Як повідомила пресслужба поліції Закарпаття, інцидент стався у селі Кам’яниця.

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Про ДТП із потерпілими правоохоронцям повідомили медики "швидкої", які прибули на виклик.

З’ясувалося, що 35-річний чоловік їхав на саморобному трактору у стані алкогольного сп’яніння, його 22-річна знайома випала із трактора під час руху. Вона отримала тяжкі травми голови.



Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження). 35-річний тракторист перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Раніше стало відомо, що у Львівській області водій іномарки на смерть збив 11-річну дівчинку. Вона померла на місці.

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