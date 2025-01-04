В Карпатах врятували чотирьох сноубордистів, які заблукали у горах (фото)

У Закарпатській області одразу четверо туристів заблукали, катаючись на сноубордах поблизу полонини Крачуняска. Шукати заблукалися туристів довелося рятувальникам.

Про це передає пресслужба ДСНС у Закарпатській області.

Зазначається, що туристи з Одеси, Кременчука та Ірпеня заблукали в горах, катаючись на сноубордах.

Спочатку до ДСНС звернулися двоє чоловіків 1991 та 1986 років народження з Ірпеня Київської області. Вони надали свої координати, тож рятувальники досить швидко знайшли їх в районі полонини Крачуняска та доставили до гірськолижного комплексу Драгобрат.

Але тільки-но гірські рятувальники дістались до місця дислокації, як знову надійшов виклик. Цього разу в районі полонини Крачуняска заблукав 35-річний житель Кременчука, який також катався на сноуборді поза межами трас.

Під час пошуку дороги назад він зустрівся із 49-річним одеситом, котрий також блукав у тій місцевості. Чоловіки надали свої координати рятувальникам, які скерували їх маршрут телефоном і згодом туристи зустрілися з пошуковою групою.

Стан здоров'я усіх чотирьох задовільний.

Нагадаємо, що у горах поблизу кордону з Румунією, знайшли скелет чоловіка – ймовірного втікача від мобілізації.

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