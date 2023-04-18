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На Закарпатті врятували мале ведмежа, яке прибилося до села (фото)

На Закарпатті врятували мале ведмежа, яке прибилося до села (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Закарпатті врятували мале ведмежа, яке прибилося до села (фото)

Фото: Ужанський національний природний парк

Мешканці села протягом декількох днів спостерігали появу малого ведмежати.

На Закарпатті староста села Домашин 16 квітня звернувся до представників Ужанського національного природного парку з інформацією про те, що протягом двох останніх днів мешканці села спостерігають появу малого ведмежати. Його врятували природоохоронці.  

Про це розповіли у пресслужбі Ужанського національного природного парку.

Працівники парку вирішили вилучити ведмежа для уникнення його загибелі. 

Фото: Ужанський національний природний парк / ©
Фото: Ужанський національний природний парк
Фото: Ужанський національний природний парк / ©
Фото: Ужанський національний природний парк
Фото: Ужанський національний природний парк / ©
Фото: Ужанський національний природний парк

"До села негайно виїхали співробітники відділу державної охорони природо-заповідного фонду, які забрали малюка до Великого Березного і передали його під опіку провідного наукового співробітника Парку Нелі Коваль", - розповіли в установі. 

Згодом ведмежа відвезли до реабілітаційного центру бурого ведмедя до Національного природного парку "Синевир", оскільки планується подальший трансфер ведмежати до одного з європейських центрів, які мають досвід реабілітації тварин, з подальшим їхнім поверненням в дику природу за місцем вимушеного вилучення. 

Таку згоду вже надал грецька недержавна організація ARCTUROS. 

Нагадаємо, у ведмежому притулку у Львівській області четверо клишоногих не впали у зимову сплячку.

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Дата публікації
Перегляди
507
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