На Закарпатті врятували ухилянтів, які 11 годин просиділи на дереві

На Закарпатті прикордонники разом з водолазами ДСНС врятували 30-річного мешканця Бердянська і 43-річного харків’янина, які, перепливаючи Латорицю, змерзли і 11 годин провели на дереві посеред річки.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області.

Вночі до них звернулися працівники Чопського прикордонного загону, які виявили на дереві посеред річки Латориця двох ухилянтів.

"Чоловіки здолали частину річки, однак сильно замерзли, тож сил добратися до берегу вже не було. На допомогу прибули рятувальники, які за допомогою жилетів і нош врятували чоловіків та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги", – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, у горах виявили тіло ухилянта, який намагався незаконно перетнути кордон із Румунією.

А у Національній поліції розповіли найпоширеніші схеми улилянтів від мобілізації.

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