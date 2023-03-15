На Закарпатті втопився ухилянт із Миколаївщини: намагався втекти до Угорщини через Тису

За інформацією ДПСУ, це вже 14 випадок загибелі порушника кордону у водах Тиси від початку повномасштабного вторгнення РФ. Ще троє чоловіків загинули в горах під час спроби незаконно потрапити до Румунії.

На Закарпатті під час спроби нелегально перетнути кордон з Угорщиною втопився чоловік із Миколаївщини.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Учора, 14 березня, прикордонники під час патрулювання берегової відмілини річки Тиса, руслом якої проходить кордон із Угорщиною, побачили двох чоловіків. Зловмисники бігли у бік держрубежу із гумовим човном.

Військовослужбовці негайно розпочали переслідування правопорушників. Ті, своєю чергою, викинули човен та почали тікати. Один спробував сховатися у чагарниках, але був затриманий. Інший стрибнув у річку.

Чоловіка у воді стрімко несла течія. Військовослужбовці намагалися наздоганяти його по берегу, проте густі чагарники вздовж Тиси завадили порятунку людини.

За кілька хвилин потопельник зник із поля зору прикордонників. На місце події викликали рятувальників ДСНС та співробітників поліції. Проведені ними пошукові заходи результатів не дали.

Що розповів інший втікач

Правопорушника, який ховався у чагарях, затримали. Він розповів, що разом з товаришем мали намір перепливати Тису човном. Човна їм дав невідомий чоловік, якого вони знайшли через знайомих. Сам затриманий із Закарпаття, а його супутник приїхав з Миколаївщини. Це все, що знав тячівець про чоловіка, який стрибнув у воду.

Із організатором незаконного перетину кордону затриманий спілкувався лише телефоном та виконував усі "інструкції", які йому надавалися. У день, коли вони мали перетнути кордон, їм наказали заховатися неподалік від кордону та чекати подальших вказівок.

Після цього чоловік у масці приніс їм гумовий човен та повів до річки, далі рукою вказав напрямок руху та втік. За такий "сервіс" затриманий мав заплатити 3,5 тисячі доларів.

Наразі правоохоронці з’ясовують коло усіх осіб, причетних до переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон.

Пошукові заходи тіла загиблого ухилянта будуть продовжені із залученням водолазів.

Прикордонники наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ це вже 14 випадок загибелі порушника кордону у водах Тиси. Ще троє чоловіків загинули в горах під час спроби незаконно потрапити до Румунії.

Загалом впродовж останньої доби прикордонники Мукачівського загону затримали 11 порушників кордону.

Як ухилянти намагаються втекти за кордон

У ДПСУ періодично звітують, як деякі військовозобов'язані українці незаконно намагаються перетнути кордон і втекти до інших держав.

На Закарпатті ухилянти дуже часто намагаються вплав переправитися через Тису, яка подекуди слугує кордоном з Румунією та Угорщиною.

Минулого тижня прикордонники затримали групи ухилянтів – "водолазів" та "човнярів", які незаконно намагалися перетнути кордон річкою Тиса.

Наприкінці лютого румунські прикордонники виявили непритомного українця на березі Тиси. Чоловік помер.

У лютому 25-річний ухилянт із Запоріжжя намагався пробратися на територію Словаччини через гори, але заблукав, після чого сам викликав поліцію.

У грудні минулого року на Буковині затримали 14 ухилянтів, які намагалися втекти до Румунії небезпечними гірськими стежками.

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