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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Закарпатті виявили тіло поблизу кордону: що відомо про загиблого (фото)

Чоловіка знайшли поблизу підніжжя гори Піп Іван Мармароський.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
На Закарпатті виявили тіло поблизу кордону: що відомо про загиблого (фото)

Поблизу підніжжя гори Піп Іван Мармароський виявили тіло загиблого чоловіка / © ДПСУ

На Закарпатті виявили тіло чоловіка поблизу кордону.

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

Під час патрулювання у гірській місцевості прикордонники Мукачівського загону знайшли тіло людини.

Біля підніжжя гори Піп Іван Мармароський загинув чоловік / © ДПСУ

Біля підніжжя гори Піп Іван Мармароський загинув чоловік / © ДПСУ

Це сталося сьогодні, 4 травня, близько 16:00 біля підніжжя гори Піп Іван Мармароський.

«На місце події викликали рятувальників та поліцію для проведення подальших слідчих дій», — повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, в Польщі повідомили про дорожні роботи у пункті пропуску «Корчова-Краківець» на кордоні.

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