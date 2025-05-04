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На Закарпатті виявили тіло поблизу кордону: що відомо про загиблого (фото)
Чоловіка знайшли поблизу підніжжя гори Піп Іван Мармароський.
На Закарпатті виявили тіло чоловіка поблизу кордону.
Про це повідомила Держприкордонслужба України.
Під час патрулювання у гірській місцевості прикордонники Мукачівського загону знайшли тіло людини.
Це сталося сьогодні, 4 травня, близько 16:00 біля підніжжя гори Піп Іван Мармароський.
«На місце події викликали рятувальників та поліцію для проведення подальших слідчих дій», — повідомили в ДПСУ.
Нагадаємо, в Польщі повідомили про дорожні роботи у пункті пропуску «Корчова-Краківець» на кордоні.
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