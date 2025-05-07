На Закарпатті викрито колцентр, який обікрав громадян ЄС на 2 млн грн: що відомо про схему

Зловмисники, які обкрадали громадян ЄС

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СБУ спільно з правоохоронцями Чехії викрила шахраїв, які використовували вірусні програми для привласнення криптовалюти та банківських рахунків іноземних громадян. Чотирьох злочинців затримано на Закарпатті.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Для пошуку клієнтів фігуранти створили в Ужгороді підпільний колцентр, до якого залучили щонайменше 70 операторів віком від 19 до 27 років.

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«За інструкцією» вони телефонували іноземцям, представлялися їм інвестиційними консультантами і вмовляли вкладати кошти в «перспективні» криптопроєкти. Одночасно з цим ІТ-фахівці, що входили до складу колцентру, створювали інтернет-оголошення, де рекламували фейкові платформи для інвестування», — пишуть у відомстві.

В обох випадках шахраї пропонували своїм жертвам зареєструватися в електронному кабінеті, що дозволяло зловмисникам зламати пристрої «клієнтів». Далі фігуранти заходили на криптогаманці та банківські додатки користувачів і переказували викрадені кошти на власні рахунки.

Шахраям вдалося привласнити щонайменше 2 млн у гривневому еквіваленті.

«Під час обшуків у приміщенні колцентру та в помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами злочинів», — зазначили в СБУ.

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Наразі 4 організаторам «схеми» повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах).

Фігурантам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників оборудки.