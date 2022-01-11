На Закарпатті вже 10 днів розшукують дівчину, яка загадково зникла: фото

На Закарпатті вже 10 днів розшукують дівчину, яка загадково зникла: фото

Зв’язок з мешканкою Ужгорода зник 1 січня, вона залишила вдома без нагляду собаку і не вийшла на роботу, хоча, за словами знайомих, Габріела - відповідальна дівчина.

На Закарпатті вже 10 днів розшукують жительку Ужгорода Габріелу Яцковіч. Знайомі дівчини заявили про її таємниче зникнення до поліції.

Як пише Zakarpattya24, зв’язок з дівчиною зник 1 січня, у соцмережах колеги Габріели зазначають, що вона не вийшла на роботу і це вперше, що вона так довго не виходить на зв’язок. Кажуть, дівчина - відповідальна, але про відпустку нікого не попередила.

Згодом з’явилась інформація, що Габріела перебуває на відпочинку в Єгипті. Про це 5 січня дівчина ніби-то сама повідомила знайому, скинувши у "Вайбер" фото. Але на зображеннях дівчини немає. Ба більше, користувачі у місцевих групах пишуть, що перевірили світлини в пошуковику і вони датовані 2019 роком.

За словами одніє із знайомих зниклої, відповіді від Габріели у "Вайбері" не схожі на її. Дівчина завжди відповідала розлого і зі смайлами.

Відомо, що зникла дівчина проживала одна. Вдома у неї залишився собака, якого ніхто не ходив годувати перші дні.

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