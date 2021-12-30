На Закарпатті ялинки прикрасили гноєм: стало відомо навіщо (фото)

Таким чином чоловік бореться з крадіями.

На Закарпатті у селі Нараїв чоловік прикрасив десятки своїх хвойних дерев на городі гноєм, навозом та вапном. Таким чином він бореться з крадіями.

Про це 30 грудня написало місцеве видання "Голос Карпат".

Чоловік пояснив, що два роки тому перед зимовими святами невідомі вкрали дві голубі, три звичайні ялинки та кілька кущів. Після цього господар придумав, як захистити свої дерева - обробляти їх смердючим перегноєм. Замість гірлянд на гілки він почепив шматки коров'ячого добрива.

"Ніякий крадій не захоче нести додому ялинку, від якої несе фермою — бо засмердить всю хату. А з іншого боку, органічне добриво з хліва підживить деревця. Коли свята минуться, дощі змиють гній і гноївку — і ялинки знову, як мовиться, матимуть "товарний вигляд", — розповів господар.

Нагадаємо, що у Києві від 4 січня запрацюють 15 пунктів прийому новорічних ялинок. Принести ялинку на утилізацію можна буде до 31 січня.

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