На Закарпатті юнак із психічними вадами зарубав свою тітку-опікунку

Тіло загиблої виявив її син.

У Виноградові на Закарпатті затримали 18-річного юнака, який підозрюється у вбивстві власної тітки.

Про подію повідомляє місцева поліція.

Про знайдене тіло 62-річної матері у її житлі повідомив син. "Провівши першочергові слідчі дії, поліцейські з’ясували, що до смерті потерпілої причетний її 18-річний племінник. Він має інвалідність через вади психічного розвитку. Після смерті батьків фігурант справи був переданий під опіку тітки", - повідомили в поліції.

Зазначається, що для злочину юнак обрав сокиру, якою і вбив жінку. "Того вечора, перебуваючи за місцем їх спільного проживання, він взяв сокиру та наніс жінці тілесні ушкодження, несумісні з життям", - додали правоохоронці.

18-річного підозрюваного помістили до спецпалати Виноградівської лікарні, де він перебуває під наглядом лікарів та під вартою поліції. Йому інкримінують умисне вбивство.

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