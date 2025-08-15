На Закарпатті з рейок зійшов поїзд: причина здивувала / © Укрзалізниця

На Закарпатті з рейок зійшли три вагони пасажирського поїзда №39/40, що прямував із Запоріжжя до Солотвина. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав: пасажири та члени поїзної бригади перебувають у безпеці.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

За попередньою версією, причиною аварії міг стати «викид» рейки, спричинений аномальною спекою. Для з’ясування всіх обставин створять спеціальну комісію.

Через надзвичайну подію, рух у регіоні тимчасово змінено:

Приміський поїзд №6581 (Королево — Батьово) тепер курсуватиме лише до станції Виноградів.

Пасажирам рейсу №84 (Солотвино — Київ) доведеться очікувати інформації про змінений маршрут.

Залізниця вибачилася за затримки та запевнила, що всіх пасажирів буде доставлено до місця призначення. Наразі тривають відновлювальні роботи, а також розробляється подальша логістика руху в регіоні.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд у напрямку Львів — Ворохта через високий попит на популярні літні маршрути. Також анонсувала запуск додаткового поїзда №265/266 сполученням Київ — Одеса для забезпечення зручного сполучення між містами у пікові дні серпня.