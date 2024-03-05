На Закарпатті з Тиси витягли тіло 22-річного хлопця: вже 21-й

На Закарпатті з річки Тиса витягли тіло чергового потопельника, який, ймовірно незаконно намагався переправитися за кордон.

Про це передає Держприкордонслужба.

Загиблого чоловіка помітили працівники ДПСУ під час патрулювання річкової ділянки кордону. На місце події викликали рятувальників та поліцію. Хлопця дістали з води. Загиблим виявився жителем Івано-Франківщини, 2002 року народження.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону це вже 21 випадок загибелі людини під час спроби перепливання річки, якою пролягає кордон з Румунією", – йдеться в повідомленні.