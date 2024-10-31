На Закарпатті з'являться нові пункти пропуску: подробиці

Невдовзі на кордоні з Угорщиною та Румунією зʼявляться нові пункти пропуску. Завдання - розвантажити основні вантажні пункти пропуску.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Зі слів міністра, найближчим часом буде відкрито для руху порожніх вантажівок пункт пропуску "Лужанка". Це дасть змогу розвантажити єдиний вантажний пункт з Угорщиною "Чоп - Захонь".

"Цього року також плануємо відкрити і пункт пропуску для пасажирського транспорту - "Велика Паладь". Працюватиме він на тимчасовій інфраструктурі. Наразі пропрацьовуємо це питання з Угорщиною", - додав він.

Також він додав, що наступний етап роботи на Закарпатті – реконструкція терміналів пункту пропуску "Ужгород" для розмежування вантажного та пасажирського транспорту, що збільшить пропускну спроможність для вантажівок на 30%.

Крім того, є плани на кордоні з Румунією.

Нагадаємо, ЄС відклав запровадження нової системи прикордонного контролю – Entry/Exit Scheme (EES) для громадян країн, які не є членами ЄС. Біометрична система, яка мала запрацювати 10 листопада, впроваджуватиметься поетапно.

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