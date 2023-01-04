На Закарпатті за добу спіймали 14 ухилянтів, які хотіли незаконно перетнути кордон: фото

Найбільшу групу з п’яти чоловіків, затримали за 800 метрів від кордону з Румунією.

Впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону зупинили на державному кордоні 14 чоловіків призовного віку, які мали наміри поза пунктами пропуску залишити територію України.

Про це повідомляється на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.

Більшість чоловіків прибули на Закарпаття з інших областей. Так, двоє осіб приїхали із Дніпропетровщини, ще двоє з Харківщини, та по одному ухилянту із Запорізької, Вінницької, Тернопільської, Івано-франківської, Львівської та Херсонської областей, решта затриманих – закарпатці.

Найбільшу групу з п’яти чоловіків, затримали за 800 метрів від кордону з Румунією.

Також чоловіки намагалися перетнути кордон на ділянках відповідальності відділів прикордонної служби "Вилок", "Ділове", "Лужанка", "Тячів" та "Дякове". Прикордонні наряди від цих підрозділів зупинили дев’ятьох порушників кордону.

Наразі оперативники загону встановлюють осіб, причетних до організації незаконного переміщення військовозобов’язаних чоловіків через кордон.

На затриманих, які вчинили адмінправопорушення передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", склали протоколи, справи скерували до суду.

Ухилянти в Україні

Від початку воєнного стану 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 із них загинули під час спроби незаконно потрапити за кордон.

Читайте також: